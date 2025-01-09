Джейка переможе навіть дівчина, – титулована боксерка кинула виклик скандальному ютуберу

Дворазова олімпійська чемпіонка Кларесса Шилдс пообіцяла побити пихатого Джейка Пола. Зіркова боксерка сподівається провести бій з популярним блогером-боксером.

Поєдинки за участю скандального Джейка Пола збирають величезну аудиторію. Завдяки шаленій розкрутці ютубер заробляє більше за професійних боксерів, пише 24 Канал.

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Чи переможе ютубер абсолютну чемпіонку

Нещодавно виклик переможцю легендарного Майка Тайсона кинула чемпіонка WBC у надважкій вазі Кларесса Шилдс. 29-річна американка пообіцяла побити блогера, якщо такий бій буде організовано. Про це повідомляє USA TODAY.

Не знаю, чи може таке відбутися, але я впевнена, що можу побити Джейка Пола. Люди, які проти цього – просто сексисти та не розуміються на боксі. Дуже дивно, що вони думають, ніби ютубер може перемогти боксерку, яка має дві золоті олімпійські медалі, багато разів ставала чемпіонкою світу й виступала у важкій вазі,

– заявила Шилдс.

Абсолютна чемпіонка світу у трьох дивізіонах порадила Полу більше часу приділити тренуванням.

"У нього немає досвіду. Люди кажуть про силу. Але без навичок, щоб завдати удару, сила – ніщо. Пол показав, що не став кращим у своїх навичках. Йому потрібно тренуватися більше і краще. І я думаю, що Джейка переможе навіть та дівчина, проти якої я готуюся битися", – сказала Шилдс.

Нагадаємо, що у листопаді 2024 року Джек Пол переміг легендарного Майка Тайсона. Ютубер отримав чимало критики на свою адресу, оскільки бився зі старшим на 31 рік боксером, який вже давно завершив кар'єру.

Щодо Кларесси Шилдс, то вона перевершила досягнення Василя Ломаченка. Американці знадобилося лише 10 поєдинків, щоб стати чемпіонкою світу у трьох вагових дивізіонах. Натомість український боксер провів 12 боїв для підкорення трьох вагових категорій.