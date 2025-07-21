Цю світлину бачив весь світ: Джейк Пол після перемоги Усика показав коїн української бригади

Американський блогер-боксер Джейк Пол відвідав бій за абсолют між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа. Після поєдинку популярний ютубер висловив підтримку українському народу.

19 липня 2025 року на стадіоні "Вемблі" у Лондоні Олександр Усик ефектно переміг Даніеля Дюбуа у битві за абсолют. Одним з перших вийшов привітати українського чемпіона відеоблогер і боксер Джейк Пол, пише 24 Канал з посиланням на фейсбук 128 ОГШБр.

Читайте також Усик повторив історичне досягнення легендарного Мухаммеда Алі

Джейк Пол підтримав Україну

Усі провідні медіа тримали в об'єктиві Джейка Пола, який має багатомільйонну аудиторію у всьому світі. Американець показав на камери коїн 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади.

Таким чином Пол висловив своє захоплення перемогою Усика та сказав слова підтримки українським воїнам, які захищають Батьківщину від російських окупантів.

Він змусив замовкнути всіх. Він – один із найвидатніших за всю історію. Безмежна повага до нього і до українського народу!,

– сказав Пол.

Джейк Пол з коїном 128-ї бригади / фото з фейсбуку військового підрозділу

Довідка. Коїн – це спеціальна монета, яка є неофіційним підтвердженням приналежності до військового підрозділу. Це своєрідний символ військового братерства.

Нагадаємо, що Джейк Пол також встиг провести дуель поглядів з Олександром Усиком. Згодом блогер-боксер запропонував абсолютному чемпіону світу провести бій за правилами ММА.