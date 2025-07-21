Український боксер здобув перемогу нокаутом у п'ятому раунді. Завдяки цьому він повторив неймовірне досягнення, яке підкорювалося лише двом боксерам в історії, повідомляє 24 Канал.

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Яке досягнення Алі підкорилося Усику?

Олександр Усик вдруге став абсолютним чемпіоном світу в надважкій ваговій категорії. До цього лише двом боксерам вдавалося це зробити.

У 1962 році дворазовим абсолютом став Флойд Паттерсон, об'єднавши пояси NYSAC і NBA. А другим бійцем з таким досягненням був Мухаммед Алі, який у 1978 році став володарем титулів WBA та WBC.

Щодо ери чотирьох поясів, то Олександр Усик став взагалі першим абсолютним чемпіоном в історії у хевівейті. Також він є єдиним бійцем, хто загалом тричі об'єднував усі пояси (вперше він це зробив у крузервейті).

Довідка. Олександр Усик на професійному рівні провів 24 бої. У них він здобув усі перемоги, з яких 15 – нокаутом.

Нагадаємо, що після перемоги українця над Даніелем Дюбуа про рівень новоспеченого абсолюта висловився Френк Воррен. Відомий промоутер заявив, що такі боксери з'являються раз на покоління.