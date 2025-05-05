"Його недооцінюють найбільше": легенда Ліверпуля високо оцінив рівень зірки збірної України

Ілля Забарний уже третій сезон проводить в Англійській Прем'єр-лізі. За цей час він став лідером Борнмута та привернув до себе увагу низки більш статусних клубів.

Одним із тих, хто стежить за прогресом молодого центрбека, зокрема, називався Ліверпуль. Своєю думкою щодо футболіста збірної України поділився колишній півзахисник "червоних" Джеймі Реднапп, повідомляє 24 Канал із посиланням на Sky Sports.

Читайте також "Мені потрібні зміни": лідер Ліверпуля оголосив про відхід з клубу, в якому провів 20 років

Заслужене визнання для Забарного

Англійський експерт високо оцінив гру 22-річного гравця "вишень". Він заявив, що в українця є всі якості, щоб зробити наступний крок уперед у кар'єрі.

"Можливо, його недооцінюють найбільше. Я спілкувався з українською легендою Андрієм Шевченком, який запевнив мене, що в Забарного є всі якості для переходу на вищий рівень.

Усі говорять про Діна Гейзена. Так, це чудовий молодий гравець, але Забарний також дуже агресивно грає в захисті. Я був дуже захоплений ним. На полі він демонструє неймовірну холоднокровність", – сказав Реднапп.

Довідка. У нинішньому сезоні Ілля Забарний провів 36 матчів за Борнмут у всіх турнірах. Наразі його команда посідає восьме місце в турнірній таблиці АПЛ і продовжує боротьбу за потрапляння в зону єврокубків.

Зазначимо, що наступний поєдинок "вишні" проведуть 10 травня вдома проти Астон Вілли. Стартовий свисток пролунає о 19:30 за київським часом.

Нагадаємо, що Ілля Забарний потрапив у топ-30 найдорожчих центральних захисників світу. Його трансферна вартість оцінюється у 40 мільйонів євро.