Справа у тому, як хавбек поводився після святкування проходу до чвертьфіналу. Для нього це обернулося поїздкою до лікарні, пише 24 Канал.

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Що сталося з Гендерсоном?

Після того, як гравці збірної Англії пішли до трибун, щоб разом з ними насолодитися успіхом у важкому матчі з мексиканцями, Гендерсон повертався на поле, перестрибуючи рекламний щит. В цю мить він перечепився і впав, вкрай невдало приземлившись на руку.

Те, що спершу здавалося кумедним, насправді виявилося дуже серйозним ушкодженням. Гендерсон не зміг сам залишити поле, медична бригада застосувала ноші, також очевидці кажуть, що гравцеві через маску вводили кисень – стадіон "Ацтека" розташований на висоті понад 2200 метрів над рівнем моря, і там ускладнене дихання навіть за звичайних умов.

Зрештою головний тренер "трьох левів" Томас Тухель повідомив, що хавбек був доправлений до лікарні. У нього пошкодження зап'ястя, яке "виглядає дуже погано", можливо, стався перелом. Цілком вірогідно, що для Гендерсона цей чемпіонат світу вже завершений.

Екскапітан Ліверпуля, який нині виступає за Брентфорд, провів на полі у складі британської команди цього Мундіалю лише шість хвилин у матчі групового етапу проти Панами, який англійці виграли 3:0.