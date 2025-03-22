Помер легенда боксу Джордж Форман

Легендарний американський боксер Джордж Форман помер 21 березня. Він був дворазовим чемпіоном світу в суперважкій вазі. Завоював титул у 24 роки, а потім ще раз у 45.

Трагічну звістку повідомила родина Формана в інстаграмі. Боксер помер ввечері п'ятниці в лікарні у Х'юстоні, передає 24 Канал з посиланням на NYT.

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Помер Джордж Форман

Джордж Форман народився 10 січня 1949 року в місті Маршалл, штат Техас. Боксер розповідав, що в юності був хуліганом і дрібним злочинцем.

Кинув школу, у 16 років вступив до Трудового Корпусу. Вже у 17 спробував свої сили в боксі.

Успіх швидко прийшов до Формана в аматорських лавах. Так, лише через 1,5 року він став олімпійським чемпіоном у важкій вазі, перемігши нокаутом у другому раунді Йонаса Чепуліса з СРСР у Мехіко в 1968 році.

Коли Джордж Форман повернувся на ринг після 10-річної перерви, був скептицизм, що боксер його років може перемогти будь-якого молодшого бійця, не кажучи вже про те, щоб знову опинитися на вершині гори. Втім, у 1994 він зміг перемогти тоді ще непереможного Майкла Мурера й повернув собі титул чемпіона світу.

Кар'єра Формана охопила кілька поколінь. Бився з Чаком Вепнером у 1960-х, Дуайтом Мухаммедом Каві у 1980-х та Евандером Холіфілдом у 1990-х роках.

Разом з Джо Фрейзером і Мухаммедом Алі Джордж Форман уособлював золоту еру 1970-х років, коли бокс все ще був культурною силою у США. Три великі чемпіони захоплювали вболівальників одним класичним поєдинком за іншим. Він був останнім живим членом тріо.

За свою кар'єру боксер провів 81 бій, з них 76 перемог (68 нокаутом) і 5 поразок. У 1997 році Джордж Форман остаточно пішов зі спорту як один з найвидатніших боксерів усіх часів. Популярність допомогла йому заробити мільйони, продаючи грилі після виходу на пенсію.

Джордж Форман помер у віці 76 років. Його брат, Рой Форман, сказав, що причина смерті невідома.

До слова, Володимир Кличко хоче повернутися на ринг заради рекорду Формана.