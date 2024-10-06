Видатний боєць зізнався, кого він вважає найкращим боксер усіх часів. Американець, який протягом кар'єри бився з легендарними Джо Фрейзером, Мухаммедом Алі й Евандером Холіфілдом, зробив неочевидний вибір для багатьох, повідомляє Seconds Out.

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Визнання для "Коричневого бомбардувальника"

"Великий Джордж" виділив бійця старої школи. Той виступав на професійному рівні з 1934 по 1951 рік.

Мене всі запитують, хто найкращий боксер усіх часів? Це Джо Луїс. Але я скажу вам, найкращою людиною, яка будь-коли щось робила, був Мухаммед Алі,

– сказав Форман.

Зазначимо, що Джо Луїс, як і сам Джордж Форман, вважається одним із найкращих панчерів усіх часів. Протягом кар'єри він провів 69 боїв, в яких здобув 66 перемог (52 нокаутом).

Цікаво. Раніше Тоні Белью назвав боксера з найсильнішим ударом в історії. Він обрав саме "Великого Джорджа".

Нагадаємо, що Джордж Форман також розповідав, хто був єдиним боксером, якого він ніколи б не здолав. Американець назвав бійця, який завдав йому першої поразки в кар'єрі після сорока стартових перемог.