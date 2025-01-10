Усик, Ф'юрі або Джошуа: ексчемпіон світу назвав найкращого супертяжа нинішнього покоління

Джордж Гроувз висловився щодо лідерів у хевівейті. Колишній чемпіон світу у другій важкій назвав найкращого супертяжа нинішнього покоління.

Експерт відзначив успіхи та досягнення Олександра Усика. Британець назвав українського чемпіона найкращим боксером сучасності, повідомляє 24 канал із посиланням на iFL TV.

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Гроувз відзначив Усика

Джордж Гроувз, окрім Олександра Усика, поділився думкою щодо Тайсона Ф'юрі та Ентоні Джошуа. Колишній чемпіон світу вважають, що обидва боксери в очному протистоянні вирішать, хто найкращий боксер у Великій Британії.

Експерт підкреслив, що "Циганський король" зміг повернутись після першої поразки. Гроувз зазначив, що йому здавалось, що Ф'юрі у поганій формі, але він показав хороший поєдинок проти Олександра Усика.

Це битва за спадщину, хоч я і ненавидів це слово, коли виступав, але зараз думаю, воно є слушним. Найкращий суперважковаговик покоління – це Олександр Усик, але Ф'юрі та Джошуа можуть визначити найкращого британського бійця в цій ваговій категорії,

– сказав Гроувз.

Нагадаємо, що Олександр Усик 21 грудня 2024 року вдруге здолав Тайсона Ф'юрі. Український боксер захистив чемпіонські пояси та залишився непереможеним у професійному ринзі.