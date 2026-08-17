Джорджина розкрила деталі весілля з Роналду: чому пара відмовилася від розкішного свята

Джорджина Родрігес розповіла деталі весілля з Кріштіану Роналду. Пара провела свято максимально камерно – у колі найближчих.

Кріштіану Роналду та Джорджина Родрігес офіційно одружилися 11 серпня у Португалії. Попри статус однієї з найвідоміших пар світу, вони вирішили не влаштовувати одразу масштабну церемонію, повідомляє Vogue.

Роналду та Джорджина планують велике свято

За словами Джорджини, у майбутньому подружжя все ж організує велике весільне торжество, на якому зможуть зібратися їхні рідні та друзі.

Водночас нинішня церемонія була свідомо скромною. Пара обрала домашню атмосферу, адже для них значно важливішими стали близькість і можливість провести цей особливий момент разом із дітьми.

У майбутньому у нас буде велике весілля, щоб ми могли відсвяткувати його з родиною та друзями,

– розповіла Родрігес.

Вона також зізналася, що в дитинстві мріяла про зовсім інше весілля. Джорджина уявляла величезний замок, розкішну карету, найдовшу сукню та діамантову корону.

Ідеальне весілля Джорджини

З роками погляди Джорджини на ідеальне весілля кардинально змінилися. Вона пояснила, що розкішні атрибути більше не здаються їй чимось особливим, адже значна частина такого способу життя вже стала для їхньої родини буденністю.

Я хочу чогось інтимного, з моїм партнером і нашими дітьми, вдома. Тому що замки, будинки, острови, коні, машини – усе це у нас є щодня. А ось щось інтимне для нас більш незвичайне,

– сказала Джорджина.

Замість показової розкоші пара обрала приватність. Водночас у майбутньому Роналду та Джорджина планують влаштувати окреме масштабне святкування для найближчих людей.