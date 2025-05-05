Зваблива кохана Роналду засвітилася без спідниці на вулицях Нью-Йорка

Джорджина Родрігес постійно тішить фанів цікавим та яскравим контентом. Кохана Кріштіану Роналду у соціальних мережах поділилась ефектними світлинами.

Джорджина Родрігес нещодавно завітала у Нью-Йорк. Аргентинська модель опублікувала на своїй сторінці в інстаграмі фото з прогулянки містом, пише 24 канал.

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Родрігес зачарувала публіку

Кохана легендарного португальця була помічена на вулицях Верхнього Іст-Сайда. Дівчина з'явилась на публіці у сміливому образі, який розірвав соціальні мережі.

Джорджина Родрігес для свого розкішного образу використала бежевий піджак та чорний боді. Аргентинська модель вирішила відмовитись від будь-яких штанів або спідниці.

Чудовим доповненням стали стильні та високі чорні підбори, капронові колготи, а також сумка Hermes Birkin.

Розкішна Джорджина Родрігес у Нью-Йорку / Фото з інстаграму моделі

Нагадаємо, що Кріштіану Роналду та Джорджина Родрігес почали зустрічатись у 2016 році. Пара має двох спільних дітей, а також у португальця є ще троє від минулих стосунків та сурогатної матері.