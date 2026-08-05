Іспано-аргентинська модель приділила увагу людям, які критикують її за зовнішні зміни. Про реакцію Джорджини на критику розповідає 24 Канал..

Що сказала наречена Роналду

Вочевидь, Джорджина вирішила відреагувати на певну кількість коментарів щодо неї, які користувачі робили щодо її зовнішності під час відпочинку.

Моє тіло змінюватиметься, як змінюється тіло всіх жінок. І я сподіваюся, що воно продовжуватиме це робити ще протягом багатьох років, бо це означатиме, що я все ще живу,

– написала Родрігес.

Джорджина зазначила, що спілкувалась про це з Кріштіану Роналду, з яким невдовзі зіграє весілля, та отримала від нього повну підтримку.

"Я мати 6 чудових дітей, троє з них – дівчатка, які колись стануть великими жінками. І якщо є щось, чому я хочу їх навчити – разом із Крішем, яким я глибоко пишаюся за цінності, які він передає як батько і як чоловік, – то це те, що цінність людини ніколи не може залежати від зовнішності чи від думки незнайомців", – написала Родрігес.

Я обговорювала це з Крішем і сказала йому: "Мене турбує, що зараз мене називають товстою, бо я живу зі свого іміджу". А він відповів: «Ти не живеш зі свого іміджу. Ти живеш тим, ким ти є. Ідеальною жінкою,

– додала Джорджина.

Родрігес також зазначила, що її наречений вважає нормальним явищем заздрість деяких людей до своєї майбутньої дружини.

Коли весілля пари та що відомо

Зазначимо, що про стосунки Кріштіану Роналду та Джорджини Родрігес стало відомо на початку 2017 року. У 2025-му пара вирішила заручитись.

Їх весілля має відбутись 8 серпня у місті Фуншал, на Мадейрі. Серед запрошених футбольних колег Кріштіану очікують побачити Ріо Фердінанда, Вінісіуса Жуніора, Кіліана Мбаппе та Родріго.

Щоправда, наразі немає точного списку гостей. Відомо, що усіх майбутніх гостей просять прийти у чорному.