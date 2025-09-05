Серце одного із найпопулярніших модельєрів перестало битись на 92-му році життя. За ці довгі роки Джорджіо Армані встиг плідно попрацювати зі світом спортом, інформує 24 Канал.

Читайте також Бізнес із Шевченком, співпраця з Роналду: які зв'язки зі спортом мав Армані

Хто носив форму EA7 Emporio Armani?

Чимала кількість спортсменів є амбасадорами бренду EA7 Emporio Armani. Серед них немаленький відсоток представників великого тенісу: Лоренцо Сонего, Андреа Вавассорі, Сімоне Болеллі, Олександр Бублік, Хамад Медедович, Мате Павич та інші. На жаль, серед таких амбасадорів EA7 є російський слід у вигляді тенісистки Вероніки Кудерметової. Також бренд співпрацює із атлетами інших видів спорту.



Амбасадори EA7 зі світу спорту / Скриншот із офіційного сайту бренду

Італія стала віцечемпіоном світу у формі від Армані?

Також бренд EA7 тісно співпрацює із футболом. Джорджіо Армані одягав рідну збірну Італії до Євро-2020. Щоправда, мова не йде про ігрову форму, а костюми для урочистостей. Елегантні костюми виконані були у світло-сірому кольорі, присутні коміри та багато ґудзиків. Також піджак доповнювали чорна футболка та такого ж кольору вільного крою штани.

Я гордий тим, що одягаю нашу команду у час загального перезапуску і для такого важливого чемпіонату. Я об'єднав ідеї елегантності і спонтанності, а також спортивний стиль і автентичність бренду. Я створив костюм, який виглядає легко і водночас гідно. Таким повинен бути і наш дух,

– розповідав Армані.

Костюми для збірної Італії від Армані / Фото з EA7

Така колаборація не є першою для "батька моди" та збірної Італії. Футболісти "скуадра адзурри" грали у формі від відомого бренду EA7 ще на чемпіонаті світу у далекому 1994-му році, де дістались до фіналу, у якому по пенальті поступились Бразилії (2:3).



Італія у формі від EA7 на ЧС-1994 з футболу / Фото Getty Images

Підтримував олімпійську та паралімпійську збірні Італії?

Також бренд Джорджіо Армані має вже багаторічну колаборацію із італійськими олімпійцями. Бренд відомого модельєра розробляє парадні форми для представників Італії на Олімпіадах різних років, починаючи із 2012-го.

Наприкінці травня поточного 2025 року стало відомо, що бренд вже створив нову форму EA7 Emporio Armani для італійських спортсменів, які носитимуть її на зимових Олімпійських та Паралімпійських іграх-2026. Ці змагання відбуватимуться у Мілані та Кортіна-д'Ампеццо (обидва – Італія).

Форма для Італії на Олімпіаду та Паралімпіаду 2026 / Фото Армані

Джорджіо Армані завжди намагався максимально націоналізовувати створені форми. До прикладу, на поло та футболках, які розробили для збірної Італії на Олімпіаду-2024, був надрукований шматок гімну Італії, а перший куплет на внутрішній стороні курток.

Що EA7 розробить для Ювентуса?

Нещодавно у серпні 2025-го стало відомо, що Армані розробить одяг із унікальним дизайном для футбольного клубу у Турину Ювентуса. Щоправда, у цій формі футболісти "старої синьйори" не вийдуть на футбольне поле. Колаборація Armani та гранда Серії А розрахована на два сезони. Гравці туринського клубу будуть одягати спеціально розгромлену форму для офіційних заходів.

В унікальній розробці форми поєднають вишуканість та сучасний стиль. Також "дім моди" врахує увагу до деталей та використає високоякісні матеріали. Майбутній гардероб футболістів поповнить костюм із верхніми сорочками з коміром для прохолодної пори року (із водовідштовхувальним кашеміром), а також поло, футболку, штани та легкі бавовняні водолазки.

Для офіційних подій EA7 розробить вишукані костюми із піджаком і штанами вільного крою.



Колаборація Armani та Ювентуса / Фото бренду

Раніше Армані був розробником форми для іншого італійського клубу Наполі. Традиційний дизайн форми "неаполітанців" не був кардинально змінений. Як і далі, основна форма була виконана у синіх кольорах (з темно-синіми ставками на комірці, рукавах та плечах). Гостьовий комплект команди був у червоному кольорі (з синіми вставками), а третій – у білому із золотистим доповненням.

Відео представлення форми Наполі

Армані був власником баскетбольного клубу?

Окрім футболу EA7 Emporio Armani є багаторічним титульним спонсором і виробником форми для баскетбольного клубу з Мілана. Джорджіо Армані був власником цього клубу Олімпія Мілан.



Олімпія Мілан / Фото Getty Images

Який ще зв'язок мав Джорджіо Армані зі спортом?