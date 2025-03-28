Цей поєдинок видався надзвичайно драматичним. Він закінчився шаленим камбеком від господарів, які під час останньої чверті поступалися з різницею у 20 очок, повідомляє 24 Канал.

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Фантастична кінцівка матчу

"Буллз" поступово наближалися до "Лейкерс". За 10 секунд до кінця фінальної чверті вони програвали лише у два очки.

Після цього Леброн Джеймс зробив неточну передачу під час введення м'яча. Господарі його перехопили та закинули триочковий, вийшовши вперше вперед у другій половині матчу.

Але вже у наступній атаці Остін Рівз зробив данк і здавалося, що приніс гостям перемогу за 3,3 секунди до фінальної сирени – 117:116. Проте попереду на глядачів очікувала справжня родзинка цієї зустрічі.

Джош Гідді відігрався з партнером і встиг зробити кидок зі своєї половини майданчика за мить до того, як пролунала сирена. Він влучив у кошик та приніс Чикаго Буллз перемогу з рахунком 119:117.

Епічна кінцівка матчу Чикаго Буллз – Лос-Анджелес Лейкерс: дивіться відео

Зазначимо, що ця перемога стала четвертою поспіль для "Буллз". Вони посідають наразі дев'яту сходинку в турнірній таблиці Східної конференції.