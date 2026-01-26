У легкій атлетиці встановили рекорд століття

Чинний чемпіон світу на 800 метрів, американець Джош Гоуї, побив світовий рекорд у приміщенні. Це сталося на етапі Золотого легкоатлетичного туру World Athletics

Забіг у Бостоні став для Джоша Гоуї першим офіційним стартом у 2026 році. Востаннє американець виступав на 800 метрів у серпні на етапі Діамантової ліги в Цюріху, де потрапив до топ-8, а в грудні в Бостоні встановив світовий рекорд на дистанції 600 метрів у приміщенні, повідомляє Athletics Weekly.

Дивіться також Топ-5 українських спортсменів, про яких говорив весь світ у 2025 році

Який результат показав Гоуї в Бостоні?

До забігу в Бостоні Джош Гоуї показав другий найшвидший результат в історії на цій дистанції в приміщенні, пробігши 1:43.24 на чемпіонаті США в лютому 2025 року.

Вже в першому забігу сезону Гоуї здивував усіх, пробігши 800 метрів за 1:42.50 і побивши світовий рекорд 1997 року данця Вілсона Кіпкетера на 0,17 секунди. Його перемога була більш ніж переконливою, з відривом 2,18 секунди.

"Срібло" в Бостоні завоював поляк Філіп Островскі, встановивши особистий рекорд, а "бронзу" здобув Раян Кларк, який побив національний рекорд Нідерландів.

Результати забігу на 800 метрів:

Джош Гої (США) – 1:42.50 Філіп Островскі (Польща) – 1:44.68 Раян Кларк (Нідерланди) – 1:44.72

Як у легкій атлетиці побили світовий рекорд: дивіться відео

Чим відомий Джош Гоуї?

Джош Гоуї відомий як американський легкоатлет, спеціаліст на середніх дистанціях, насамперед на 800 метрів. Він є:

Чемпіон світу в приміщенні на 800 метрів (2025);

cвітовий рекордсмен на 800 метрів у приміщенні (2026);

володар найкращого світового результату на 600 метрів у приміщенні (2025);

півфіналіст чемпіонату світу серед юніорів з бігу на 800 метрів (2018).

Крім того, він регулярно виступає на престижних змаганнях, таких як Золотий тур World Athletics та Діамантова ліга, і відомий своїми впевненими перемогами та швидкістю на середніх дистанціях.