Джошуа яскраво повернувся на ринг, вирвавши непросту перемогу над Пренгою

Масштабний вечір боксу пройшов у Саудівській Аравії в суботу, 25 липня. Його головною подією став драматичний бій між Ентоні Джошуа та албанцем Крістіаном Пренгою.

Початок зустрічі ледь не завершився сенсацією. Пренга агресивно пішов уперед і вже в першому раунді двічі відправив британця на канвас. Проте "Ей Джей" зумів швидко відновити сили та переломити хід протистояння, повідомляє 24 Канал.

Як пройшов бій Джошуа – Пренга

Уже в другій трихвилинці Джошуа повністю перехопив ініціативу, почав діяти першим номером і затиснув албанця біля канатів. За пів хвилини до закінчення другого раунду після серії сильних комбінацій Пренга впав і не зміг піднятися. Рефері зафіксував яскраву дострокову перемогу британця нокаутом.

Одразу після фіналу режисери трансляції показали українського боксера Олександра Усика, який спостерігав за поєдинком із трибун. Побачивши розв'язку, українець із полегшенням видихнув. Наразі Усик допомагає Джошуа в своєму тренувальному таборі. Нагадаємо, що у 2017 році Ентоні нокаутував Володимира Кличка, але згодом двічі поступився саме Усику.

Oleksandr Usyk breathing a BIG sigh of relief after Anthony Joshua's KO victory #JoshuaPrenga | Exclusively on DAZN pic.twitter.com/ieHOkvWMDN — Ring Magazine (@ringmagazine) July 25, 2026

Для Джошуа ця перемога стала другою поспіль і ювілейною, 30-ю, у професійній кар'єрі. Востаннє британець виходив на ринг у грудні 2025 року, коли нокаутував Джейка Пола, після чого потрапив у важку аварію, де загинули двоє його тренерів. Натомість для Пренги ця поразка стала лише другою на профі-ринзі.

Цей поєдинок мав для Джошуа статус проміжного перед боєм проти Тайсона Ф'юрі, який запланований на кінець року. "Циганський король" свій крок назустріч цьому бою вже зробив, здобувши перемогу над Маріушем Вахом.