Син Шварценеггера невдовзі після дебюту потрапив у топ-5 бодібілдерів

29-річний Джозеф Баена продемонстрував дивовижну форму на престижних змаганнях із бодібілдингу в США. Син голлівудської зірки посів п'яте місце у своїй категорії.

Позашлюбний син Арнольда Шварценеггера продовжує розвивати спортивну кар'єру та вже заявляє про себе на професійному рівні. Цього разу Джозефу вдалося виконати поставлене перед собою завдання, хоча до підготовки він підійшов без тренера, розповів атлет на своїй сторінці в інстаграмі.

Баена дебютував на професійному рівні

7 листопада в американському Ель-Сегундо, штат Каліфорнія, відбулися змагання INBA PNBA Pro/Am World Cup. Джозеф Баена виступив у категорії Classic Physique Open і посів 5 місце.

Для 29-річного спортсмена це був особливий турнір, адже він уперше змагався під егідою Professional Natural Bodybuilding Association. Загалом це вже третій виступ Баени на бодібілдерських змаганнях.

Після конкурсу син Шварценеггера розповів, що зміг покращити свою фізичну форму порівняно з попереднім турніром у квітні.

Я знаю, що мені потрібно зробити, щоб стати кращим. Я знаю, що для цього зараз необхідно. Дуже пишаюся собою за ту роботу, яку я виконав,

– зізнався Баена.

Спортсмен також розповів, що готувався самостійно, хоча не залишився без підтримки близьких. Своїм п'ятим місцем він задоволений, адже саме потрапляння до топ-5 було його метою перед змаганнями.

Як Арнольд Шварценеггер допомагає позашлюбному синові

Захоплення бодібілдингом у Джозефа з'явилося ще під час навчання в коледжі. За його словами, важливу роль у цьому відіграв батько, який подарував йому енциклопедію з бодібілдингу. Після цього Баена почав активно займатися силовими тренуваннями та стежити за харчуванням.

Арнольд Шварценеггер також підтримує спортивні амбіції сина. Зокрема, голлівудського актора раніше помічали у тренажерному залі під час тренування з Джозефом.

Свій перший бодібілдерський турнір Баена провів у березні 2026 року. Тоді він здобув одразу три золоті медалі, а його виступ привернув увагу через разючу схожість зі знаменитим батьком.

Нагадаємо, Джозеф народився внаслідок роману Шварценеггера з колишньою хатньою працівницею. Тривалий час актор не розповідав про сина публічно. Згодом ця історія стала причиною розлучення Арнольда з Марією Шрайвер після багатьох років шлюбу.