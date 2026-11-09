Сын Шварценеггера вскоре после дебюта вошел в пятерку лучших бодибилдеров

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Внебрачный сын Арнольда Шварценеггера продолжает развивать спортивную карьеру и уже заявляет о себе на профессиональном уровне. На этот раз Джозефу удалось выполнить поставленную перед собой задачу, хотя к подготовке он подошел без тренера, рассказал спортсмен на своей странице в инстаграме.

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Баена дебютировал на профессиональном уровне

7 ноября в американском Эль-Сегундо, штат Калифорния, состоялись соревнования INBA PNBA Pro/Am World Cup. Джозеф Баена выступил в категории Classic Physique Open и занял 5-е место.

Для 29-летнего спортсмена это был особенный турнир, ведь он впервые соревновался под эгидой Professional Natural Bodybuilding Association. В целом это уже третье выступление Баены на соревнованиях по бодибилдингу.

После соревнований сын Шварценеггера рассказал, что смог улучшить свою физическую форму по сравнению с предыдущим турниром в апреле.

Я знаю, что мне нужно сделать, чтобы стать лучше. Я знаю, что для этого сейчас необходимо. Очень горжусь собой за тот труд, который я проделал– признался Баена.

Спортсмен также рассказал, что готовился самостоятельно, хотя не остался без поддержки близких. Своим пятым местом он доволен, ведь именно попадание в топ-5 было его целью перед соревнованиями.

Как Арнольд Шварценеггер помогает внебрачному сыну

Увлечение бодибилдингом у Джозефа появилось еще во время учебы в колледже. По его словам, важную роль в этом сыграл отец, который подарил ему энциклопедию по бодибилдингу. После этого Баена начал активно заниматься силовыми тренировками и следить за питанием.

Арнольд Шварценеггер также поддерживает спортивные амбиции сына. В частности, голливудского актера ранее замечали в тренажерном зале во время тренировки с Джозефом.

Свой первый турнир по бодибилдингу Баена провел в марте 2026 года. Тогда он завоевал сразу три золотые медали, а его выступление привлекло внимание из-за поразительного сходства со знаменитым отцом.

Напомним, Джозеф родился в результате романа Шварценеггера с бывшей домработницей. Долгое время актер не рассказывал о сыне публично. Впоследствии эта история стала причиной развода Арнольда с Марией Шрайвер после многих лет брака.