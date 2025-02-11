"Далі треба битися з Усиком": зірковий супертяж назвав амбітні плани перед титульною битвою

У суботу, 22 лютого, в Ер-Ріяді відбудеться великий вечір боксу. Однією з його головних подій стане поєдинок між Даніелем Дюбуа та Джозефом Паркером.

У ньому "Динаміт" буде захищати чемпіонський пояс IBF. Він заволодів ним після того, як влітку 2024 року Олександр Усик звільнив цей титул на користь реваншу з Тайсоном Ф'юрі.

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Паркер випромінює впевненість

Напередодні битви новозеландський претендент Джозеф Паркер поділився думкою про майбутнє протистояння. Він заявив, що має амбітні цілі, які не обмежуються перемогою над Даніелем Дюбуа, повідомляє 24 Канал із посиланням на Big Fight Weekend.

"Я з нетерпінням чекаю на цей грандіозний виклик. Не лише битися з Даніелем Дюбуа за титул чемпіона світу за версією IBF, а й опинитися на великому турнірі в Ер-Ріяді, чекаю на можливість показати себе.

Ніколи не варто заглядати надто далеко вперед, але я збираюся відібрати титул чемпіона IBF у Дюбуа. Далі треба битися з Усиком за звання абсолютного чемпіона, а потім помститися тим хлопцям, які колись мене здолали. Для мене це ідеальний сценарій, який я собі уявляю", – заявив Паркер.

Довідка. Всього протягом кар'єри Джозеф Паркер провів 38 боїв, у яких здобув 35 перемог. В його пасиві є три поразки – від Джо Джойса, Ділліана Вайта й Ентоні Джошуа.

Нагадаємо, що раніше промоутер Олександра Усика заявляв, що український чемпіон націлений провести свій наступний поєдинок саме проти переможця битви Дюбуа – Паркер.