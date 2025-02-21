Паркер уперше відреагував на відмову Дюбуа проводити чемпіонський бій

У суботу, 22 лютого, в Ер-Ріяді, відбудеться великий вечір боксу. Однією з його головних подій мав стати поєдинок між Даніелем Дюбуа та Джозефом Паркером.

Проте за декілька днів до бою він був скасований через хворобу британського бійця. Йому терміново знайшли заміну – на ринг з новозеландцем вийде Мартін Баколе.

Читайте також Майк Тайсон назвав найважчого суперника в кар'єрі: вибір шокував

Повний фокус на майбутньому супернику

Джозеф Паркер прокоментував ці події. Він заявив, що сподівається в майбутньому ще отримати чемпіонський поєдинок, а наразі повністю сфокусований на конголезці, якому віддав належне, повідомляє 24 Канал із посиланням на iFL TV.

"Я думаю, що одна можливість зникає, а інша зʼявляється. Баколе чекав великого бою, тож давайте його проведемо. Можливо, ми зможемо повернутися до цього бою з Дюбуа в майбутньому. Я хочу стати чемпіоном світу.

Баколе – боксер надважкої ваги, якого найбільше уникають, але я люблю кидати собі виклик. Я сів обговорити це зі Спенсером та Туркі, ми були раді будь-кому. Тепер у нас є Мартін Баколе, це чудово. Колись у мене ще буде шанс, але зараз я зосереджений на Баколе. Він просто звір. Будемо готуватися", – сказав Паркер.

Довідка. На кону бою Паркер – Баколе не стоятиме пояс IBF. Вони будуть битися за титул тимчасового чемпіона світу за версією WBO.

Нагадаємо, що Мартін Баколе востаннє виходив на ринг у серпні 2024 року, коли здолав Джареда Андерсона. Всього він провів на професійному рівні 22 поєдинки, у яких здобув 21 перемогу.