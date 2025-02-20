Майк Тайсон під час професійної кар'єри провів понад 50 боїв. Серед його суперників, зокрема, були такі великі боксери як Ларрі Голмс, Евандер Холіфілд та Леннокс Льюїс.

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Несподіваний вибір

Проте обираючи найважчого опонента, він зупинився не на них, повідомляє 24 Канал із посиланням на Give Me Sport. Легендарний американець виділив ексчемпіона світу за версією WBC Пінклона Томаса.

"Пінклон Томас був моїм найсильнішим суперником. Я ніколи не думав про нього, але два роки тому я подивився запис нашого бою. Я завдав йому 17 ударів по обличчю, він впав, але це було 17 ударів!

Сімнадцять ударів, впритул, всі вони були настільки сильними, наскільки це було можливо, і від останнього він просто втратив свідомість. Я подумав, що саме це мій найважчий бій", – заявив Тайсон.

Довідка. Бій Тайсон – Томас відбувся в 1987 році й став ювілейним 30-м для "Залізного Майка" на професійному рівні. Він нокаутував Пінклона в шостому раунді та захистив титули WBA та WBC.

Нагадаємо, що свій останній поєдинок "Залізний Майк" провів восени 2024 року, коли бився з шоуменом Джейком Полом. Тоді легендарний чемпіон зазнав поразки одноголосим рішенням суддів.