"Я сказав самому собі": зірка Реала прокоментував інцидент під час матчу у Ла Лізі

Сьогодні, 15 лютого, Реал на виїзді зіграв проти Осасуни у 24-му турі Ла Ліги-2024/2025. Матч іспанського чемпіонату завершився нічиєю з рахунком 1:1.

Поєдинок між мадридцями та памплонцями відзначився сумнівним вилученням Джуда Беллінгема. Англієць отримав пряму червону картку за розмови з головним рефері матчу, повідомляє 24 канал.

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Що сказав Беллінгем

Джуд Беллінгем прокоментував момент з вилученням у матчі Осасуна – Реал. Зірковий півзахисник "вершкових" заявив, що сталася помилка у комунікації та підкреслив, що не хоче повторювати ті слова.

Англієць також зізнався, що це його власна помилка. Зі слів Джуда, він не хотів залишати команду удесятьох у важливому матчі, а також заявив, що його вислів не збігається з записами у протоколі, якщо розібратись та переглянути повтор.

Я сподіваюся, що Федерація футболу Іспанії візьме це до уваги. Я нікого не ображав. Я навіть не говорив про це безпосередньо судді, я сказав це самому собі,

– сказав Беллінгем у коментарі для Marca.

Зазначимо, що у ЗМІ з'явились чутки про те, що Джуд Беллінгем може отримати суворе покарання. Англійському півзахиснику загрожує дискваліфікація від 4 до 12 матчів, якщо він дійсно образив рефері.

Раніше Беллінгем дозволив собі вислови у бік лайнсмена у матчі проти Атлетіко. Тоді головний арбітр матчу проігнорував дії зірки мадридського Реала.