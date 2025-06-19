Зірка Реала "вибухнув" від пристрастей під час матчу КЧС-2025: емоційне відео

Клубний чемпіонат світу 2025 року стартував 15 червня. Реал розпочав виступи на турнірі матчем проти Аль-Хіляля за три дні після його початку.

У середу, 18 червня, Реал зіграв унічию з Аль-Хілялем на старті КСЧ-2025. Матч для "Королівського клубу" був складним та надемоційний, зокрема, виділився Джуд Беллінгем, повідомляє 24 канал.

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Беллінгем вилаявся на арбітра

Джуд Беллінгем не стримав емоцій під час матчу. У першому таймі зірковий англієць гнівно відреагував на рішення бокового арбітра.

В одному з моментів матчу Реал – Аль-Хіляль Беллінгем арбітр призначив вкидання з-за бокової на користь саудівського клубу. Півзахиснику "вершкових" не сподобалось його рішення.

Джуд Беллінгем почав емоційно апелювати, вигукуючи: "Наш м'яч, наш м'яч". Після того, як арбітр віддав м'яч гравцю Аль-Хіляля, англійський півзахисник Реал послав його.

Емоційна реакція Беллінгема (у відео присутня нецензурна лексика):

У наступному матчі Реал зустрінеться з мексиканською Пачукою 22 червня. Старт матчу заплановано на 22:00 за київським часом.

Раніше Реал потрапив у цікавий рейтинг від престижного видання Forbes. Ба більше, "Королівський клуб" посідає лідерську позицію.