У США Клубний чемпіонат світу-2025 набирає обертів! У середу, 18 червня, на турнірі стартував мадридський Реал, який грав проти однієї з найкращих команд Азії Аль-Хіляля, повідомляє 24 Канал.

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Дебют Хабі Алонсо

Це був перший матч мадридців на чолі із новим наставником Хабі Алонсо. Іспанець перебрався в клуб після блискавичної роботи в Баєрі, а перед Клубним ЧС ще і отримав суперпідсилення в особі Гейсена та Александера-Арнольда.

Зрештою обидва новачки вийшли на матч проти Аль-Хіляля з перших хвилин. Саудівська команда вважається однією з найкращих в Азії, адже за неї грають такі відомі гравці як Мітрович, Канселу, Кулібалі, Буну та Мілінкович-Савич.

А влітку команда ще і призначила тренером Сімоне Індзагі, який двічі доводив Інтер до фіналу Ліги чемпіонів. Тому очікувалось, що аравійці дадуть бій "бланкос".

Реал – Аль-Хіляль 1:1

Голи: Г. Гарсія, 34 – Р. Невеш, 41 (пен).

Зрештою "сині" навіть володіли ігровою ініціативою в першому таймі та мали більше гострих моментів біля воріт Куртуа. Втім першим забив все ж Реал.

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Мадридці організували контратаку, внаслідок якої Гонсало Гарсія замкнув простріл від Родріго. Але Аль-Хіляль все ж повернув паритет перед перервою.

Асенсіо притримав руками суперника у власному майданчику, а Рубен Невеш впевнено реалізував пенальті. Вже після перерви Реал забрав ініціативу до своїх ніг та намагався вирвати перемогу.

Аль-Хіляль довго відбивався, але Аль-Кахтані заробив пенальті перед компенсованим часом. Аравієць відмахнувся від Франа Гарсії, через що суддя вказав на позначку. Проте команду Сімоне Індзагі врятував Яссін Буну.

Воротар Аль-Хіляля відбиває пенальті: дивитися відео

Марокканець ефектно парирував удар від Вальверде та накрив м'яч після цього. Цей сейв дозволив Аль-Хілялю захистити нічию, тоді як Хабі Алонсо не зміг почати свою історію в Реалі з перемоги. Вже 22-го числа мадридці проведуть другий матч КЧС проти Пачуки.