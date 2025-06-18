На Клубному чемпіонаті світу-2025 підходять до завершення матчі першого туру групової стадії. На середу, 18 червня, була винесена зустріч за участі Манчестер Сіті, суперником якого став марокканський клуб Відад, повідомляє 24 Канал.

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Впевнений старт Манчестер Сіті

Команда Пепа Гвардіоли провалила минулий сезон, не вигравши жодного трофея. При цьому в АПЛ манкуніанці стали третіми, а в Лізі чемпіонів завершили виступи аж в 1/16 фіналу.

Тепер же на Сіті очікує перезапуск і саме на Клубному Мундіалі Гвардіола планує здобути перший успіх з оновленою командою. Вже на перший матч у старті Манчестера з'явились новачки команди Рейндерс та Шеркі.

При цьому на лаві запасних залишились Голанд та Родрі. Втім різниця у класі була занадто великою, тому МанСіті не мав проблем з марокканцями, забивши двічі до перерви.

Манчестер Сіті – Відад 2:0

Голи: Фоден, 2, Савіньо, 42.

Ще на другій хвилині Фоден першим зорієнтувався у чужих воріт після прострілу та вразив порожній кут. А перед перервою Філ вдало виконав кутовий, після якого Савіньо добив снаряд у ворота.

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Під завісу матчу англійський клуб залишився у меншості. Ріко Льюїс в'їхав шипами в обличчя воротарю Відада, за що отримав пряму червону картку.

Ріко Льюїс грубо зіграв проти воротаря: дивитися відео

Проте на результат матчу це не вплинуло. Сіті став на крок ближчим до плей-оф, хоча головні конкуренти команди по групі Ювентус та Аль-Айн ще свій шлях не починали.

Огляд матчу Манчестер Сіті – Відад: дивитися відео