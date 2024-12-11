У вівторок, 10 грудня, в межах 6-го туру Ліги чемпіонів Реал переміг Аталанту з рахунком 3:2. Цей матч став символічним для Джуда Беллінгема на турнірі, пише 24 канал з посиланням на УЄФА.

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Яке досягнення підкорилося Беллінгему

Англієць став наймолодшим гравцем в історії Ліги чемпіонів, який зіграв 40 матчів. На момент встановлення рекорду Джуду був 21 рік та 164 дні.

Попереднє досягнення належало легендарному голкіперу Ікеру Касільясу, який провів 40 матчів у віці 21 рік та 275 дні.

Цікаво, що у матчі проти Аталанти Джуд Беллінгем також став автором одного з забитих м'ячів.

Довідка. У сезоні-2024/2025 англійський футболіст зіграв 19 матчів за Реал, у яких збив 6 голів та віддав 6 результативних передач.

Відзначимо, що наступний матч у "вершкових" запланований проти Райо Вальєкано в Ла Лізі. Протистояння відбудеться у суботу, 14 грудня, о 22:00 за київським часом.