Старша на 6 років: зірку Реала помітили з новою дівчиною після матчу у Лізі чемпіонів
- Джуд Беллінгем помітили з новою дівчиною, американською моделлю Ешлін Кастро, яка старша за нього на шість років.
- Беллінгем раніше зустрічався з моделлю Лаурою Селією, яка була старша на п'ять років.
- У поточній кампанії Беллінгем провів 32 матчі за Реал, забив 11 голів та зробив 10 результативних передач.
Манчестер Сіті та Реал влаштували справжню битву на полі. Жодна з команд не хотіла поступатись у вже принциповому протистоянні, але сильнішим все-таки виявися "Королівський клуб".
Головним творцем перемоги "вершкових" став Джуд Беллінгем. Зірковий англієць у компенсований до другого тайму час забив третій гол "галактікос" та приніс перемогу своїй команді – 3:2.
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Беллінгем засвітився з новою пасією
Після фантастичного матчу на "Етіхаді" Джуд Беллінгем повертався додому. Саме тоді англійського півзахисника помітили у компанії мами та нової дівчини, повідомляє 24 канал із посиланням на The Sun.
Відомо, що нову кохану Беллінгема звати Ешлін Кастро. Дівчина є відомою американською моделлю. До того ж вона старша за Джуда на цілих шість років.
Джуд Беллінгем та Ешлін Кастро / Фото The Sun
Пара рідко з'являється разом на публіці. Востаннє Ешлін бачили у ложі на "Бернабеу" під час матчу проти Зальцбурга у Лізі чемпіонів. Тоді Реал переміг з розгромних рахунком 5:1.
До слова. Раніше Джуд Беллінгем зустрічався з моделлю Лаурою Селією. До речі, попередня дівчина зіркового англійця була старша за нього на 5 років.
У поточній кампанії Джуд Беллінгем провів 32 матчі за Реал у всіх турнірах. Англійський півзахисник має у своєму активі 11 забитих м'ячів та 10 результативних передач.