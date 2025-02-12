Главным творцом победы "сливочных" стал Джуд Беллингем. Звездный англичанин в компенсированное ко второму тайму время забил третий гол "галактикос" и принес победу своей команде – 3:2.

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Беллингем засветился с новой пассией

После фантастического матча на "Этихаде" Джуд Беллингем возвращался домой. Именно тогда английского полузащитника заметили в компании мамы и новой девушки, сообщает 24 канал со ссылкой на The Sun.

Известно, что новую возлюбленную Беллингема зовут Эшлин Кастро. Девушка является известной американской моделью. К тому же она старше Джуда на целых шесть лет.

Джуд Беллингем и Эшлин Кастро / Фото The Sun

Пара редко появляется вместе на публике. Последний раз Эшлин видели в ложе на "Бернабеу" во время матча против Зальцбурга в Лиге чемпионов. Тогда Реал победил с разгромным счетом 5:1.

К слову. Ранее Джуд Беллингем встречался с моделью Лаурой Селией. Кстати, предыдущая девушка звездного англичанина была старше его на 5 лет.

В текущей кампании Джуд Беллингем провел 32 матча за Реал во всех турнирах. Английский полузащитник имеет в своем активе 11 забитых мячей и 10 результативных передач.