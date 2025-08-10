Іпсвіч Таун перед початком сезону-2025/26 опублікував офіційну заявку команди. До списку гравців несподівано потрапив британський музикант Ед Ширан, пише 24 Канал.

Зіркове підсилення Іпсвіча

Популярний співак та актор отримав футболку з номером 17. Заявка Іпсвіча була опублікована пресслужбою на офіційній сторінці клубу у мережі Х.

Заявка Іпсвіча з Шираном / фото ФК Іпсвіч

Зазначимо, що Ед Ширан з дитинства вболіває за "трактористів". Ба більше, співак є міноритарним акціонером клубу та володіє 1,4% акцій. У попередніх сезонах Ширан мав спонсорську угоду з Іпсвічем.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії Ед Ширан активно підтримує Україну. Він бере участь у благодійних концертах та збирає кошти для допомоги українцям.

Нагадаємо, що за підсумком минулого сезону Іпсвіч залишив Прем'єр-лігу та повернувся до Чемпіоншипу. У першому турі "трактористи" зіграли внічию з Бірмінгемом (1:1).

