Голкіпер Манчестер Сіті встановив абсолютний рекорд у Англійській Прем'єр-лізі

У суботу, 15 лютого, Манчестер Сіті на домашній арені приймав Ньюкасл у 25-му турі Англійської Прем'єр-ліги-2024/2025. "Містяни" неочікувано завдали розгромної поразки "сорокам" з рахунком 4:0.

Одним із героїв матчу став бразильський голкіпер Едерсон. 31-річний воротар відзначився результативною дією у матчі англійського чемпіонату, повідомляє 24 канал із посиланням на Opta.

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Яке досягнення підкорилось Едерсону

Едерсон на 19-й хвилині матчу проти Ньюкасла виконав довгу передачу на єгипетського нападника Омара Мармуша. Новачок МанСіті вийшов на побачення з голкіпером "сорок" та відкрив рахунок.

Таким чином бразильський воротар "містян" віддав шостий гольовий пас в АПЛ. Едерсон встановив абсолютний рекорд серед голкіперів, перевершивши Пола Робінсона, який грав за Тоттехнем, Лідс та Блекберн – 5 асистів.

Цікаво. Едерсон став першим воротарем за всю історію АПЛ, який віддав три результативні передачі в одному сезоні. Раніше бразилець відзначався у матчах проти Челсі та Брентфорда.

Відеоогляд матчу Манчестер Сіті – Ньюкасл:

Нагадаємо, що Едерсон виступає за Манчестер Сіті з 2017 року. За цей час бразильський голкіпер разом з містянами шість раз ставав чемпіоном Англії, а також тріумфував у омріяній Лізі чемпіонів у 2023 році.