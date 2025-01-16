Інцидент стався ще 5 січня у бразильському штаті Амазонас. Голкіпер Едсон Лопес помер після потрапляння м'яча у груди, пише 24 канал з посиланням на Minuto a Minuto.

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Помер юний футболіст

Лопес у воротах грудьми відбив удар, після чого одразу впав і продовжив лежати на землі. Один з його друзів зняв трагічний момент на камеру.

Швидка близько години везла футболіста до лікарні, однак врятувати його так і не вдалося. Батьки хлопця запевнили, що той ніколи не мав проблем з серцем.

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На церемонію поховання друзі Лопеса одягли футболки Греміо, за який він палко вболівав.