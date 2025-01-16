Голкіпер помер після сейву грудьми у 16 років: трагічне відео
- 16-річний голкіпер Едсон Лопес помер після того, як м'яч влучив йому у груди під час тренування у Бразилії.
- Швидка не змогла врятувати Лопеса, і на його похованні друзі одягли футболки його улюбленої команди Греміо.
У Бразилії тренування провінційної команди закінчилося моторошною трагедією. Під час здійснення сейву помер 16-річний голкіпер.
Інцидент стався ще 5 січня у бразильському штаті Амазонас. Голкіпер Едсон Лопес помер після потрапляння м'яча у груди, пише 24 канал з посиланням на Minuto a Minuto.
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Помер юний футболіст
Лопес у воротах грудьми відбив удар, після чого одразу впав і продовжив лежати на землі. Один з його друзів зняв трагічний момент на камеру.
Швидка близько години везла футболіста до лікарні, однак врятувати його так і не вдалося. Батьки хлопця запевнили, що той ніколи не мав проблем з серцем.
Трагічний випадок на тренуванні: дивіться відео
На церемонію поховання друзі Лопеса одягли футболки Греміо, за який він палко вболівав.