Колишній футболіст збірної України достроково розірвав контракт із французьким клубом

Український лівий захисник Едуард Соболь майже всю кар'єру виступає за кордоном. З січня 2023 року він представляв французький Страсбур.

Його угода з цим клубом була розрахована до завершення сезону-2025/2026. Проте сторони вирішили попрощатися завчасно, повідомляє 24 Канал із посиланням на пресслужбу Страсбура.

Де продовжить кар'єру Соболь?

Вони розірвали контракт достроково за обопільною згодою. Тож Едуард отримав статус вільного агента.

За інформацією ЗМІ, 30‑річний футболіст найближчим часом підпише угоду з новим клубом. Він має продовжити кар'єру в Чехїі.

Українець повернеться до Яблонця, де вже виступав раніше. Очікується, що угода буде розрахована до літа 2027 року.

Соболь грав за цей клуб у сезоні‑2018/2019 на правах оренди з Шахтаря. Він провів за нього 27 матчів, у яких забив один гол і віддав три результативні передачі.

Що відомо про Едуарда Соболя?

Вихованець запорізького Металурга в дуже юному віці дебютував за рідний клуб, В Україні також виступав за донецькі Металург і Шахтар, Металіст і Зорю.

Згодом грав у Чехії за Яблонець і Славію, бельгійські Брюгге та Генк.

У складі Страсбура не зміг стати гравцем основи. За французів провів сумарно 32 матчі та відзначився двома асистами (дані Transfermarkt).

В активі Соболя є 29 поєдинків за збірну України. Востаннє він грав за "синьо-жовтих" у 2023 році.

Нагадаємо, що напередодні свій третій матч в сезоні у складі Реала провів Андрій Лунін. Ходять чутки, що він також може змінити клубну прописку вже в січні.