Зірвав стрічку пам'яті про Луческу: гравець Динамо влаштував істерику під час матчу

Форвард київського Динамо Едуардо Герреро опинився в центрі скандалу під час матчу УПЛ. Футболіст на емоціях після своєї заміни жбурнув траурну пов'язку на честь Мірчі Луческу.

Всі матчі 23-го туру УПЛ починаються з хвилини мовчання у пам'ять про легендарного тренера. Футболісти Динамо на матч проти Металіста 1925 вийшли з чорними стрічками, однак нападник киян зірвав її та жбурнув на землю після того, як покидав поле у другому таймі, передає 24 Канал.

Що розізлило Герреро?

Поєдинок проти харківського клубу мав стати моментом єдності та шани легендарному тренеру.

Однак ситуацію зіпсував форвард Динамо Едуардо Герреро. Після заміни на 66-й хвилині він демонстративно зняв чорну стрічку та жбурнув її на газон.

У такий спосіб нападник емоційно відреагував на рішення тренерського штабу, будучи незадоволеним своєю заміною.

Як Динамо вшанувало пам'ять Луческу?

Матч відбувався на тлі нещодавньої смерті Мірчі Луческу, який помер 7 квітня після серйозних проблем із серцем.

У матчі УПЛ між Металістом 1925 та Динамо футболісти обох команд вшанували пам'ять тренера – вийшли у спеціальних футболках і грали з траурними пов'язками.

Дії Герреро вже називають проявом неповаги, а інцидент може мати наслідки як для самого гравця, так і для атмосфери всередині команди.

Герреро у цьому сезоні