"Я здобуду перемогу": відомий боксер планує побитись із зірками хевівейту

Ефе Аджагба невдовзі проведе поєдинок в межах грандіозного вечора боксу у Саудівській Аравії. Нігерійський боксер битиметься проти конголезького супертяжа Мартіна Баколе.

Аджагба розповів про плани після бою проти Баколе. Нігерієць має наміри кинути виклик зірковими представниками надважкого дивізіону, повідомляє 24 канал із посиланням на Sky Sports.

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З ким хоче битись Аджагба

Ефе Аджагба хоче побитися з Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа. Однак офіційно про свої наміри нігерійський боксер планує повідомити після поєдинку проти Мартіна Баколе.

Я не забігаю вперед. Спершу я сфокусований на Мартіні Баколе. Після цього, коли я здобуду перемогу, в наступному бою я вийду битися з тим, з ким захочу — Усиком або Дюбуа. У мене є здібності, навички, міць і все необхідне, щоб стати чемпіоном світу в суперважкому дивізіоні,

– сказав Аджагба.

Аджагба також поділився думками стосовно поразки Баколе у бою проти Джозефа Паркера. Ефе зазначив, що це на нього не вплине і він готується до найкращої версії Мартіна.

До слова. Бій між Ефе Аджагбою та Мартіном Баколе відбудеться 3 травня 2025 року.

Ефе Аджагба за свою кар'єру провів 21 поєдинок у професійному ринзі. На рахунку нігерійського боксера 20 перемог ( 14 – нокаутом) та одна поразка.