Бразильський боєць ММА та пособник окупантів звернувся до Путіна по російський паспорт
- Франсімар Баррозу, боєць ММА з Бразилії, відвідав окупований Мелітополь та висловив бажання отримати російський паспорт, заявивши, що завжди мріяв стати росіянином.
- Він проводить тренування для окупаційних військ, через що потрапив у базу "Миротворець" як співучасник злочинів російських окупантів.
- Баррозу одружився з росіянкою та переїхав до Москви, де відкрив курси тренувань, і останні кілька років проживає в Росії.
Бразильський боєць змішаних єдиноборств Франсімар Баррозу вже давно потрапив у базу "Миротворець". Співучасник злочинів російських окупантів вирішив отримати паспорт з двоголовою куркою.
Нещодавно Франсімар Баррозу відвідав окупований росіянами Мелітополь, де проводив майстер-клас для місцевих спортсменів. Там він вирішив звернутися до міжнародного злочинця та за сумісництвом президента Росії Володимира Путіна, пише 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.
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Що відомо про любителя "русского міра" з Бразилії
Бразилець в інтерв'ю пропагандистам заявив, що завжди мріяв стати росіянином.
"Я дуже хочу російського паспорта. Це моя мрія. Я прагнув для цього працювати. Я хотів би паспорт, тому що я на 100% росіянин. Президент, будь ласка, допоможіть мені", – сказав Баррозу.
Зазначимо, що Франсімар Баррозу професійно виступає в ММА з 2005 року. Брав участь у турнірах промоушена UFC. Бразилець провів 35 поєдинків, у яких здобув 27 перемог, зазнав 7 поразок, а один бій завершив внічию.
У 2021 році він вирішив одружитися з росіянкою та переїхати в Москву. Останні кілька років проживає у країні-агресорці. У столиці Росії відкрив курси тренувань.
Баррозу допомагає окупантам / скриншот з інстаграму
У 2024 році Баррозу незаконно відвідав тимчасово окуповані території України. У Мелітополі та Бердянську він проводив тренування для підрозділів загарбницьких військ. Тож пособник російських злочинців потрапив в базу "Миротворець".
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