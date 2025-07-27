Анна Кравець у своєму інстаграмі опублікувала спекотні фото. Ексдружина Артема Кравця, екснападника Динамо, похизувалась своєю фігурою та природною красою, повідомляє 24 канал.

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Зваблива Анна Кравець

Анна Кравець поділилась із шанувальниками світлинами з відпочинку на екзотичних островах. Гарячі фото колишньою дружини ексдинамівця Артема Кравця спричинили фурор у соціальних мережах.

Дівчина вразила підписників своїм гарячим виглядом. Анна для свого звабливого образу обрала відвертий боді з акцентом на бюст та джинсову мініспідницю, а також показала ідеальну засмагу.

Анна Крмавець на відпочинку / Фото з інстаграму дівчини

Нагадаємо, що Анна та Артем Кравець розійшлись у 2020 році. Вони мають двох спільних близнюків Владислава та Івана, які народились у 2017 році.

Раніше повідомляли про те, що Даяна Ястремська опублікувала звабливі світлини з відпочинку. Українська тенісистка вразила фанатів своєю фігурою та природною красою.