Ексдружина легенди Динамо опублікувала гаряче фото у ефектному образі

Марія Гуревич продовжує тішити шанувальників новими світлинами. Колишня дружина Олега Гусєва активно займається соціальними мережами.

Палка екскохана легенди київського Динамо в інстаграмі поділилась ефектним фото із підписниками. Марія підкорила публіку вогняним образом, повідомляє 24 канал.

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Розкішна Марія Гуревич

Марія Гуревич постала перед камерою у витонченому червоному жакеті та чорній спідниці. Вдало підібраний лук чудово підкреслив форми та ідеальну фігуру палкої білявки.

Легкий макіяж став хорошим доповненням до розкішного образу колишньої дружини Олега Гусєва. Погляд Марії зачарував шанувальників.

Гуревич опублікувала вогняну світлину / Фото з інстаграму дівчини

Нагадаємо, що Марія Гуревич та Олег Гусєв перебували у шлюбі 8 років. Колишня дружина легенди Динамо наразі виховує спільну доньку Олександру.