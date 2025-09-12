Одеситка Еліна Світоліна зуміла досягти крутого успіху у своїй тренерській кар'єрі. Пропонуємо вам найбільш цікаві факти з біографії дівчини.

У п'ятницю, 12 вересня, свій день народження відзначає одна з найкращих спортсменок в історії України Еліна Світоліна. Відомій тенісистці виповнюється 31 рік. 24 Канал вирішив зібрати 10 найцікавіших фактів про Еліну.

До теми Спортсмени, які стали обличчям і символом України за часи незалежності

Народилась у спортивній сім'ї

Еліна народилась в Одесі у сім'ї спортсменів. Батько займався боротьбою, тоді як мама – веслуванням. А ось її старший брат захоплювався тенісом і йому зрештою вдалось затягнути сестру в цей вид спорту.

У 12 років Світоліну на одному з турнірів помітив бізнесмен Юрій Сапронов. Він вирішив інвестувати в її кар'єру та став спонсором Еліни. Вже за рік вона переїхала до Харкова, де продовжила свій шлях до успіху.

Топ-трійка рейтингу WTA

Кар'єра Світоліної розвивалась дуже стрімко. Українці підкорилась перемога на юнацькому турнірі Ролан Гаррос у 2009-му, після чого вона почала запалювати на дорослому рівні.

Зрештою саме Еліна стала першою українкою, якій вдалось заскочити у топ-трійку світового рейтингу. Це сталось у 2017 році, коли Світоліна виграла аж три турніри категорії WTA1000.

Дісталась трьох півфіналів Grand Slam

Пізніше Сві підкорились три півфінали турнірів категорії Grand Slam. У 2019 році дівчина підкорила цю планку на Вімблдоні та US Open, а вже у 2023-му знову зупинилась за крок від фіналу англійського змагання.

Особливо цінним є останній півфінал, адже його Світоліна досягла вже після народження дитини. Таким чином, Еліна увійшла у список з менш ніж 10-ти тенісисток, яким після декрету вдалось дістатися півфіналу турніру Grand Slam.



Еліна Світоліна стала найкращою тенісисткою в історії України / фото Getty Images

Єдина переможниця WTA Finals

Найгучніший успіх підкорився Світоліній у 2018 році. Завдяки місцю у топ-8 рейтингу WTA українка отримала змогу зіграти на традиційному Підсумковому турнірі WTA у грудні.

У ньому Еліна не вважалась фавориткою, але їй вдалось здобути трофей у фіналі проти Слоан Стівенс. Це поки єдиний випадок тріумфу українки на такому рівні. Ба більше, за рік Сві могла навіть захистити трофей, але поступилась Ешлі Барті.

Олімпійська медалістка

Ще один унікальний рекорд Світоліної для України стався у 2021 році. Еліна представляла нашу країну на Олімпійських іграх в Токіо та змогла вибороти нагороду.

Світоліна дісталась півфіналу, де поступилась чешці Маркеті Вондроушовій. Але у матчі за "бронзу" Еліна змогла зробити сенсацію та обіграти сильну представницю Казахстану Олену Рибакіну.

Призові та спонсори

За свою кар'єру Еліна Світоліна заробила більше 26 мільйонів євро призовими. Це робить її однією з найбільш успішних тенісисток в історії. За цим показником вона входить у топ-15 світового рейтингу.

Крім того, українка чимало заробляє на спонсорських контрактах. Світоліна співпрацює із такими брендами як Adidas, Hublot, Diadem, MacPaw та Нова Пошта.

Читайте також Найбільший гонорар, топ-20 світу: скільки за свою кар'єру заробила Світоліна

Зірковий чоловік

Еліна має стабільні відносини та щасливу сім'ю. З 2016 по 2018 роки вона зустрічалась із гравцем у крикет Рісом Топлі. Втім свою другу половинку вона знайшла у 2019-му.

Майбутнім чоловіком Світоліної став французький тенісист Гаель Монфіс, який входить у топ-100 рейтингу ATP. Пара зіграла весілля у 2021 році, а Гаель часто підтримує Еліну на трибунах.



Еліна Світоліна з Гаелем Монфісом / фото з інстаграму тенісистки

Вагітність та початок війни

Світоліна з чоловіком живуть у Франції і саме там народилась їх донька. 15 листопада 2022 року на світ з'явилась Скай Монфіс, через що українці довелось зробити паузу в кар'єрі.

Ба більше, того ж року потрясінням для Еліни став початок повномасштабної війни в Україні. Дівчина нелегко це пережила, адже її родичі знаходились на Батьківщині. Попри це тенісистка почала активно допомагати ЗСУ та інформувати світ про терористичні дії росіян.

Допомога Україні

Також у 2022 році Світоліна стала однією з перших амбасадорів благодійної платформи UNITED24. Спортсменка відкрила програму Ukraine House.

Її мета – збирати кошти для відбудови зруйнованих будинків по всій Україні. Крім того, Еліна стала активно підтримувати добровольчий батальйон "Хартія". Крім того, Світоліна заснувала фонд для допомоги землякам Elina Svitolina Foundation.



Світоліна зайняла патріотичну позицію під час війни / фото Getty Images

Не тисне руку росіянам

Також українка долучилась до бойкоту спортсменів з Росії та України. Дівчина вимушена грати проти "нейтральних" тенісисток, але вона показово відмовляється тиснути їм руки.

Одного разу після поєдинку з Вікторією Азаренка Еліну освистала публіка. Проте пізніше вона пояснила, що бойкот триватиме до закінчення бойових дій у її країні.