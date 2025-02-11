Світоліна в матчі-трилері поступилася п'ятій ракетці світу на престижному турнірі в Катарі

У вівторок, 11 лютого, відбуваються поєдинки 1/16 фіналу турніру серії WTA 1000 в Досі. В одному з них Еліна Світоліна зустрічалася з американкою Джессікою Пегулою.

Еліна Світоліна – Джессіка Пегула 0:2 (3:6, 6:7)

Це було сьоме очне протистояння між тенісистками. У ньому українка, на жаль, зазнала п'ятої поразки, повідомляє 24 Канал.

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У першому сеті обидві суперниці захистили всі подачі, окрім однієї. Цей брейк у четвертому геймі собі в актив записала Джессіка Пегула, забравши його "під нуль".

Друга партія стала ще безкомпроміснішою за першу. В ній американська тенісистка тричі відривалася від Еліни з брейком, але уродженка Одеси кожен раз знаходила в собі сили відігратися.

В 11-му геймі Світоліна вперше мала шанс вийти вперед, але, на жаль, не змогла реалізувати два гейм-поінти. Вона вчетверте за сет програла свою подачу, але й цього разу відповіла брейком, тож усе вирішувалося на тай-брейку.

На жаль, у ньому вже не вдалося нав'язати таку ж рівну боротьбу другій ракетці США. Джессіка виграла перших п'ять розіграшів і здобула підсумкову перемогу з рахунком 7:3.

До слова. Матч Світоліна – Пегула тривав майже дві години. Протягом нього українка зробила п'ять ейсів при трьох подвійних помилках, реалізувала 4 з 11 брейк-поінтів і виграла 5 з 10 геймів на своїй подачі.

Зазначимо, що в 1/8 фіналу американка зіграє проти переможниці пари Касаткіна – Аванесян. Україну ж на турнірі в Досі залишилася представляти тільки Марта Костюк.