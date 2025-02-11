Элина Свитолина – Джессика Пегула 0:2 (3:6, 6:7)

Это было седьмое очное противостояние между теннисистками. В нем украинка, к сожалению, потерпела пятое поражение, сообщает 24 Канал.

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В первом сете обе соперницы защитили все подачи, кроме одной. Этот брейк в четвертом гейме себе в актив записала Джессика Пегула, забрав его "под ноль".

Вторая партия стала еще более бескомпромиссной, чем первая. В ней американская теннисистка трижды отрывалась от Элины с брейком, но уроженка Одессы каждый раз находила в себе силы отыграться.

В 11-м гейме Свитолина впервые имела шанс выйти вперед, но, к сожалению, не смогла реализовать два гейм-поинта. Она в четвертый раз за сет проиграла свою подачу, но и на этот раз ответила брейком, поэтому все решалось на тай-брейке.

К сожалению, в нем уже не удалось навязать такую же равную борьбу второй ракетке США. Джессика выиграла первые пять розыгрышей и одержала итоговую победу со счетом 7:3.

К слову. Матч Свитолина – Пегула длился почти два часа. По ходу него украинка сделала пять эйсов при трех двойных ошибках, реализовала 4 из 11 брейк-поинтов и выиграла 5 из 10 геймов на своей подаче.

Отметим, что в 1/8 финала американка сыграет против победительницы пары Касаткина – Аванесян. Украину же на турнире в Дохе осталась представлять только Марта Костюк.