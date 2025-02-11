Коко Гофф – Марта Костюк 0:2 (2:6, 5:7)

Это было пятое очное противостояние между теннисистками. В нем украинка смогла одержать вторую победу, сообщает 24 Канал.

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В начале первого сета Марта смогла сделать брейк, после чего ни разу не позволила сопернице сравнять счет. В итоге, Костюк только увеличила свое преимущество и выиграла его со счетом 6:2.

Вторая партия была гораздо более конкурентной. Американка в третьем гейме сделала брейк, однако первая ракетка Украины смогла быстро отыграться. Решающим стал 12-й гейм, в котором киевлянка со второго матчбола смогла закрыть игру.

Смотрите видеообзор матча Костюк – Гофф

Немножко статистики. Марта Костюк сделала по два эйса и двойные ошибки, реализовала 5 из 9 брейк-поинтов и выиграла 8 из 10 геймов на своей подаче в матче, который длился 1 час 14 минут.

Отметим, что в 1/8 финала украинка сыграет против победительницы польского дерби Линетт – Френх.