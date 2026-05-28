"Може зайти дуже далеко": легендарний тенісист оцінив шанси Світоліної на Ролан Гаррос

Еліна Світоліна продовжує впевнено крокувати Ролан Гаррос-2026. Експерт Eurosport Алекс Корретха пояснив, що стало ключем до її переконливої перемоги над Кейтлін Кеведо.

Еліна Світоліна справила потужне враження у матчі другого кола Відкритого чемпіонату Франції. Українка не залишила шансів суперниці, а її гру в ексклюзивному коментарі 24 Каналу високо оцінив легендарний іспанський тенісист та експерт Eurosport Алекс Корретха.

Що сказав експерт про гру Світоліної?

На думку фахівця, українська тенісистка з перших хвилин захопила ініціативу та повністю контролювала перебіг зустрічі. Корретха відзначив, що Еліна дуже впевнено почувалася на корті, тоді як її суперниця Кеведо виглядала розгубленою.

Еліна почала досить сильно. Вона контролювала гру, і було видно, що вона точно знала, як грати на стадіоні, тоді як Кеведо трохи розгубилася на початку,

– сказав експерт Eurosport.

Іспанець також звернув увагу на роботу ніг Світоліної та її агресивнішу гру у розіграшах. За словами Корретхи, українка у другому сеті навіть додала в інтенсивності, хоча й без того виглядала дуже переконливо.



Експерт Eurosport Алекс Корретха високо оцінив шанси Світоліної/ Фото надане 24 Каналу

Що стало ключем до перемоги українки?

Експерт вважає, що вирішальним фактором стала здатність Світоліної відповідати на підвищення темпу від суперниці.

Кеведо підвищила свій рівень і значно ускладнила завдання для українки. Але Світоліна відповідала цьому і змогла використовувати більше швидкості з м'ячем,

– наголосив Корретха.

Також він додав, що умови на турнірі ідеально підходять стилю гри української тенісистки, яка виглядала дуже впевнено та психологічно стійко.

Які шанси у Світоліної далі?

У третьому колі Ролан Гаррос Еліна зіграє проти німкені Тамари Корпач. Корретха визнав, що не надто добре знайомий з грою наступної суперниці українки, однак позитивно оцінив перспективи Світоліної.

Якщо Світоліна продовжуватиме грати так, як зараз, вона може зайти дуже далеко на цьому турнірі,

– підсумував експерт.

