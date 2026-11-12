Світоліна здійснила камбек і залишилась у боротьбі на Підсумковому турнірі

Від результату матчу з Кароліною Муховою залежало, чи зможе Еліна Світоліна в останньому турі групового етапу WTA Finals поборотися за путівку до півфіналу. Українка змусила вболівальників понервувати, невдало провівши перший сет.

Проте характер Еліни зрештою переважив будь-який негатив у її грі на корті в Індіан-Веллсі. Тож вона змогла розвернути матч за виживання на свою користь, пише 24 Канал.

Еліна Світоліна – Кароліна Мухова 3:6, 6:2, 6:2

Перший сет став для Світоліної повним розчаруванням: чеська суперниця зробила два брейки і могла завершити партію на своїй подачі. Еліна підключила вольові якості і відквитала один гейм, але тільки для того, щоб потім програти наступний власний і разом з ним дати Муховій повести 1:0.

Як потім зізналась українка, в цей момент вона по-справжньому розсердилася сама на себе. Накопичена злість призвела до справжньої трансформації: ми нарешті побачили ту Еліну, яка у першій половині сезону не давала спокою жодній опонентці.

Наступні дві партії пролетіли стрімко, буквально на одному подиху, а Світоліна з чотирма брейками оформила впевнену перевагу 6:2, 6:2. У післяматчевому інтерв'ю вона визнала: ця перемога для неї несподіванка.

Огляд матчу Еліна Світоліна – Кароліна Мухова: дивіться відео

Яка ситуація у групі Світоліної

В іншому поєдинку квартету росіянка Мірра Андреєва оформила вихід у півфінал, обігравши білоруску Аріну Соболенко у двох сетах.

Тож після двох турів Мухова втратила шанси на плей-оф, а для Світоліної і Соболенко усе вирішиться в очній зустрічі, яка стане лобовим матчем за прохід далі.

Прихильниця диктаторських режимів вже встигла заявити, що вважає українку розумною суперницею, і з нетерпінням очікує їхнього протистояння.