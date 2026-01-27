Світоліна залишає таємні послання в Австралії: що означають "хрестики" українки

Еліна Світоліна зробила яскраві жести після успіхів на Australian Open, що привернули увагу користувачів соцмереж. Українка не лише здобуває перемоги, а й надсилає особливі меседжі своїми діями.

Після успіхів на цьогорічному Відкритому чемпіонаті Австралії Світоліна залишала різні написи на камерах. Серед них були як сердечка, так і серії хрестиків, які зацікавили пильних вболівальників, повідомляє 24 Канал.

Що сталося на Australian Open?

Українська тенісистка Еліна Світоліна продовжує впевнено рухатися турнірною сіткою Australian Open, здобуваючи яскраві перемоги та вийшовши вже до півфіналу престижного турніру.

Зокрема, після тріумфу над Коко Гофф Світоліна написала: "Україно, для тебе".

Натомість після матчу проти "нейтральних" суперниць Світоліна неодноразово залишала хрестики на камері – це викликало хвилю обговорень серед уболівальників у мережі.

У соцмережах Світоліну запитали про сенс, вона відповіла емодзі тиші.

Збіг чи меседжі?

На шляху до чвертьфіналу Світоліна зустрічалася з кількома "нейтральними" тенісистками – гравчинями без національного прапора. Після поєдинків українка залишала на камерах написи "Love Ukraine" і сердечка, що стало помітним жестом.

Після наступних матчів вона також малювала серії хрестиків, які раніше не помічали.

У соцмережах активно сперечаються, чи це просто збіг обставин, чи Світоліна навмисно залишає символічні послання, що можуть мати особистий або спортивний контекст.

Мотивація Світоліної

Після виходу до півфіналу Australian Open сама Світоліна підкреслила, що для неї цей турнір має особливе значення через складну ситуацію в Україні. Вона зазначила, що хоче принести позитивні новини своїм співвітчизникам, які переживають важку зиму без електрики та базових потреб, передає btu.org.ua.

Цілком можливо, що її жести та символи – це не лише спортивна реакція, а й спосіб підтримати відчуття єдності з фанами та країною.

Шлях до півфіналу Australian Open