Вімблдон-2025: стало відомо, хто з українок зіграє в основній сітці турніру

Наприкінці червня розпочнеться третій турнір серії Grand Slam Вімблдон-2025. Найстаріші тенісні змагання відбудуться на кортах Лондона.

Серед жінок участь у турнірі візьмуть 204 тенісистки. Україну на Вімблдоні-2025 представлятимуть п'ять спортсменок, повідомляє 24 канал із посиланням на офіційний сайт змагання.

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Хто представлятиме Україну

Стало відомо, хто з українських тенісисток зіграє в основній сітці Вімблдону-2025. Звичайно, що це перша ракетка України Еліна Світоліна.

Участь у турнірі також візьмуть Марта Костюк та Даяна Ястремська. Свої сили в основній сітці змагань спробують Ангеліна Калініна та Юлія Стародубцева.

До слова. Найкращий результат серед українок на Вімблдоні у 2024 році показала Еліна Світоліна. Тенісистка дійшла до чвертьфіналу турніру, де поступилась Олені Рибакіній із Казахстана.

Нагадаємо, що цьогорічний Вімблдон розпочнеться 30 червня, а завершиться 13 липня..