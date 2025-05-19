Серед українок найкращий результат на турнірі показала Еліна Світоліна та дійшла чвертьфіналу. За нею йде Марта Костюк, яка зупинилась на стадії 1/8 фіналу, повідомляє 24 канал.
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Які місця в українок
Еліна Світоліна після виходу у чвертьфінал "тисячника" у Римі покращила свої позиції. Перша ракетка України посідає 13 місце в оновленому рейтингу WTA.
Марта Костюк після певного регресу почала набирати бали та підійматись угору. Українська тенісистка після WTA 1000 у Римі перемістилась з 27 на 26 сходинку у рейтингу Жіночої тенісної асоціації.
Перше місце у рейтингу залишається за "нейтральною" білорускою Аріною Сабалєнка. Друга сходинка за Коко Гофф, яка вийшла у фінал турніру, а третю позицію Джессіка Пегула.
Переможниця турніру у Римі Жасмін Паоліні стала четвертою. Експерша ракетка світу Іга Швьонтек закриває п'ятірку найкращих тенісисток світу в рейтингу від WTA.
Оновлений рейтинг WTA:
- 1. Аріна Сабалєнка (-) – 10683
- 2. Коко Гофф (США) – 6863
- 3 Джессіка Пегула (США) – 6243
- 4. Жасмін Паоліні (Італія) – 5865
- 5. Іга Швьонтек (Польща) – 5838
- 6. Мірра Андрєєва (-) – 4986
- 7. Медісон Кіз (США) – 4674
- 8. Чжен Ціньвень (Китай) – 4368
- 9. Емма Наварро (США) – 3831
- 10. Паула Бадоса (Іспанія) – 3641
…
- 13. Еліна Світоліна (Україна) – 2905;
- 26. Марта Костюк (Україна) – 1796;
- 48. Даяна Ястремська (Україна) – 1159;
- 83. Ангеліна Калініна (Україна) – 813;
- 87. Юлія Стародубцева (Україна) – 804;
- 151. Дар'я Снігур (Україна) – 485;
- 230. Анастасія Соболєва (Україна) – 310
Нагадаємо, що раніше Еліна Світоліна знялась з турніру WTA 500, який відбудеться у французькому Стразбурзі.