Еліна Світоліна побила рекорд Серени Вільямс і заробила мільйон у Римі

Перемога на ґрунтовому турнірі серії WTA 1000 у Римі принесла українці Еліні Світоліній солідний гонорар. Окрім цього, нашій співвітчизниці вдалося перевершити досягнення абсолютної легенди жіночого тенісу.

Серена Вільямс у 2013 році встановила віковий рекорд, який демонстрував, як довго вона домінувала у WTA-турі. Тепер звання грози фаворитів носитиме Світоліна, пише ТСН.

Який рекорд вдалося побити Світоліній у Римі?

На шляху до свого 20-го титулу в одиночному розряді у WTA Еліна послідовно розібралася з 2-ою, 3-ою та 4-ою ракетками світу – представницею Казахстану Оленою Рибакіною, польською тенісисткою Ігою Свьонтек та американкою Коко Гофф.

Усе це Світоліна зробила у віці 31 року і – станом на дату фіналу – 235 днів. Таким чином вона офіційно стала найстаршою в історії жіночого тенісу гравчинею, якій вдавалося упродовж одного турніру вибити трьох суперниць з чільної п'ятірки рейтингу.

Легендарна Серена Вільямс зробила це у 2013 році, коли тріумфувала на "тисячнику" в американському Маямі. Тоді найбільш титулованій та успішній спортсменці в тенісі був 31 рік і 173 дні.

Перевершення рекорду 23-разової переможниці турнірів Великого Шолому свідчить про те, в якій неймовірній формі перебуває Світоліна після того, як у її кар'єрі були павзи через народження доньки і травми. Вона не вигравала змагання WTA 1000 з 2018 року.

Скільки Світоліна заробила за турнір у Римі?

Згідно з інформацією на сайті WTA Tennis, чемпіонка Риму поповнює свій банківський рахунок на суму понад 1 мільйон 55 тисяч євро, що більше 1 200 000 доларів США.

Таким чином за усю свою кар'єру Світоліна заробила вже майже 30 мільйонів в американській валюті.

1000 очок до рейтингу за тріумф у столиці Італії зроблять Еліну Світоліну сьомою ракеткою світу вже у понеділок після публікації оновленого рейтингу WTA.

Що далі для Еліни Світоліної?

За тиждень українка розпочне боротьбу на другому цьогоріч турнірі Великого Шолому – Відкритому чемпіонаті Франції.

"Ролан Гаррос" залишається єдиним з четвірки найбільш престижних тенісних змагань, на якому українка не пробивалися до півфіналу. При цьому стадії чвертьфіналів вона досягала аж 5 разів, що загалом робить ґрунтовий мейджор одним із найбільш успішних для нашої співвітчизниці.

Жеребкування французького турніру відбудеться вже наступного тижня, очікується, що Еліна отримає сьомий номер посіву завдяки оновленому після Рима рейтингу.