Онлайн Редакція Вакансії Контакти Ігри Гороскоп
Sport News 24 Теніс Еліна Світоліна побила рекорд Серени Вільямс і заробила мільйон у Римі
17 травня, 08:43
3

Еліна Світоліна побила рекорд Серени Вільямс і заробила мільйон у Римі

Андрій Олійник
Основні тези
  • Еліна Світоліна стала найстаршою тенісисткою, яка вибила трьох суперниць з топ-5 рейтингу WTA на одному турнірі, перевершивши рекорд Серени Вільямс.
  • Перемога в Римі принесла Світоліній понад 1 мільйон 55 тисяч євро і підніме її до сьомого місця у світовому рейтингу WTA.
Слухати новину 01:16 хв

Перемога на ґрунтовому турнірі серії WTA 1000 у Римі принесла українці Еліні Світоліній солідний гонорар. Окрім цього, нашій співвітчизниці вдалося перевершити досягнення абсолютної легенди жіночого тенісу.

Серена Вільямс у 2013 році встановила віковий рекорд, який демонстрував, як довго вона домінувала у WTA-турі. Тепер звання грози фаворитів носитиме Світоліна, пише ТСН

Дивіться також 5 тенісисток України, які стали доларовими мільйонерками 

Який рекорд вдалося побити Світоліній у Римі?

На шляху до свого 20-го титулу в одиночному розряді у WTA Еліна послідовно розібралася з 2-ою, 3-ою та 4-ою ракетками світу – представницею Казахстану Оленою Рибакіною, польською тенісисткою Ігою Свьонтек та американкою Коко Гофф.

Усе це Світоліна зробила у віці 31 року і – станом на дату фіналу – 235 днів. Таким чином вона офіційно стала найстаршою в історії жіночого тенісу гравчинею, якій вдавалося упродовж одного турніру вибити трьох суперниць з чільної п'ятірки рейтингу.

Легендарна Серена Вільямс зробила це у 2013 році, коли тріумфувала на "тисячнику" в американському Маямі. Тоді найбільш титулованій та успішній спортсменці в тенісі був 31 рік і 173 дні. 

Перевершення рекорду 23-разової переможниці турнірів Великого Шолому свідчить про те, в якій неймовірній формі перебуває Світоліна після того, як у її кар'єрі були павзи через народження доньки і травми. Вона не вигравала змагання WTA 1000 з 2018 року.

Скільки Світоліна заробила за турнір у Римі?

Згідно з інформацією на сайті WTA Tennis, чемпіонка Риму поповнює свій банківський рахунок на суму понад 1 мільйон 55 тисяч євро, що більше 1 200 000 доларів США.

Таким чином за усю свою кар'єру Світоліна заробила вже майже 30 мільйонів в американській валюті. 

1000 очок до рейтингу за тріумф у столиці Італії зроблять Еліну Світоліну сьомою ракеткою світу вже у понеділок після публікації оновленого рейтингу WTA.

Що далі для Еліни Світоліної?

За тиждень українка розпочне боротьбу на другому цьогоріч турнірі Великого Шолому – Відкритому чемпіонаті Франції.

"Ролан Гаррос" залишається єдиним з четвірки найбільш престижних тенісних змагань, на якому українка не пробивалися до півфіналу. При цьому стадії чвертьфіналів вона досягала аж 5 разів, що загалом робить ґрунтовий мейджор одним із найбільш успішних для нашої співвітчизниці.

Жеребкування французького турніру відбудеться вже наступного тижня, очікується, що Еліна отримає сьомий номер посіву завдяки оновленому після Рима рейтингу.

  

Пов'язані теми:

Еліна Світоліна Теніс