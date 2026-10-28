Світоліна повторила досягнення легендарної бельгійки на Підсумковому турнірі WTA

8 листопада в американському Індіан-Веллсі стартує Підсумковий турнір WTA. Українка Еліна Світоліна завдяки кваліфікації на ці змагання вже вписала своє ім'я в історію.

Перша ракетка України повернулася до елітної вісімки тенісисток вперше з 2019 року. І особливого значення цій події додає те, що Світоліна зробила це після перерви в кар'єрі, пов'язаної з материнством, пише 24 Канал.

Світоліна повертається на WTA Finals

Востаннє на Підсумковому турнірі Еліна виступала сім років тому, коли досягла фіналу, але поступилась Ешлі Барті. За рік до цього, у 2018-му, вона виграла змагання, не програвши жодного матчу.

Особливо вражає камбек Еліни Світоліної тим, що за час між двома турнірами вона встигла перервати виступи для народження дитини і згодом повернутися в тур. Лише кілька тенісисток за всю історію після відновлення кар'єри у статусі мами досягали свого попереднього високого рівня.

Останньою, кому вдалося взяти участь у Підсумковому турнірі після вагітності, у 2010 році була легендарна бельгійка Кім Клейстерс.

Історія колишньої першої ракетки світу має неабияк надихати Еліну. Адже Клейстерс не лише взяла участь у WTA Finals як мама, а ще й виграла три титули Великого шолома: двічі на US Open і ще раз на Australian Open.

Світоліна поки не має у своїй колекції трофею бодай одного з чотирьох найбільш престижних тенісних змагань світу, але після перерви у виступах вже кілька разів доходила до пізніх стадій "мейджорів".