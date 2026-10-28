Свитолина повторила достижение легендарной бельгийки на итоговом турнире WTA

Первая ракетка Украины вернулась в элитную восьмерку теннисисток впервые с 2019 года. И особое значение этому событию придает то, что Свитолина сделала это после перерыва в карьере, связанного с материнством, пишет 24 Канал.

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Свитолина возвращается на WTA Finals

Последний раз на итоговом турнире Элина выступала семь лет назад, когда дошла до финала, но уступила Эшли Барти. Годом ранее, в 2018-м, она выиграла соревнование, не проиграв ни одного матча.

Особенно впечатляет камбэк Элины Свитолиной тем, что за время между двумя турнирами она успела прервать выступления для рождения ребенка и впоследствии вернуться в тур. Лишь нескольким теннисисткам за всю историю после возобновления карьеры в статусе мамы удавалось достичь своего прежнего высокого уровня.

Последней, кому удалось принять участие в Итоговом турнире после беременности, стала в 2010 году легендарная бельгийка Ким Клейстерс.

История бывшей первой ракетки мира должна сильно вдохновлять Элину. Ведь Клейстерс не только приняла участие в WTA Finals как мама, но и выиграла три титула Большого шлема: дважды на US Open и еще раз на Australian Open.

Свитолина пока не имеет в своей коллекции ни одного трофея из четырех самых престижных теннисных турниров мира, но после перерыва в выступлениях уже несколько раз доходила до поздних стадий "мейджоров".