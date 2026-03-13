Світоліна сенсаційно перемогла другу ракетку світу та пробилася до півфіналу турніру в США
- Еліна Світоліна перемогла Ігу Свьонтек у чвертьфіналі турніру в Індіан-Веллсі та вийшла до півфіналу.
- У півфіналі Світоліна зустрінеться з Єленою Рибакіною, чинною чемпіонкою Australian Open.
У чвертьфіналі престижного турніру серії WTA 1000 в Індіан-Веллсі Еліна Світоліна, перша ракетка України, змагалася проти другої у світовому рейтингу Іги Свьонтек з Польщі. Це шостий поєдинок між цими суперницями.
Матч тривав 2 години 10 хвилин і завершився перемогою українки. Еліна вдруге у шести очних поєдинках перемогла польську суперницю, перервавши серію з трьох поразок, і вдруге вийде до півфіналу турніру у США, де раніше досягала цієї стадії у 2019 році, повідомляє 24 канал.
Як пройшла гра Світоліна – Свьонтек?
Перший сет виявився для Світоліної надзвичайно вдалим: за 39 хвилин вона виграла два брейки та довела рахунок до 6:2.
У другій партії Свьонтек зрівняла рахунок, вигравши сет. Вирішальний сет проходив дуже напружено – при 4:4 здавалося, що невідворотно настане тай-брейк. Проте Світоліна змогла виграти два останні гейми та забезпечила собі місце у півфіналі.
Востаннє Еліна Світоліна перемагала Ігу Свьонтек у 2023 році. Від початку року вона здобула вже 19 перемог, що є найкращим показником серед усіх учасниць WTA-туру.
Як пройшов матч: дивіться відео
З ким Еліна Світоліна зустрінеться далі?
Суперницею українки у півфіналі турніру серії WTA 1000 в Індіан-Веллсі стане чинна чемпіонка Australian Open і третя ракетка світу, казахстанська тенісистка Єлена Рибакіна.
Вони зустрічалися шість разів, вигравши по три матчі кожна – останній поєдинок відбувся торік у третьому колі турніру в Мадриді, де перемогу святкувала українська тенісистка.
Поєдинки півфіналу відбудуться в ніч на 14 березня, повідомляє WTA.
Кого Світоліна та Свьонтек обіграли на шляху до чвертьфіналу?
На шляху до чвертьфіналу Світоліна перемогла німкеню Лауру Зігемунд, американку Ешлін Крюгер, а чешка Катерина Синякова після поразки в першому сеті змушена була знятися з турніру через травму.
Натомість Свьонтек подолала американку Кайлу Дей, гречанку Марію Саккарі та чешку Кароліну Мухову.