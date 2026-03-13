Світоліна сенсаційно перемогла другу ракетку світу та пробилася до півфіналу турніру в США

У чвертьфіналі престижного турніру серії WTA 1000 в Індіан-Веллсі Еліна Світоліна, перша ракетка України, змагалася проти другої у світовому рейтингу Іги Свьонтек з Польщі. Це шостий поєдинок між цими суперницями.

Матч тривав 2 години 10 хвилин і завершився перемогою українки. Еліна вдруге у шести очних поєдинках перемогла польську суперницю, перервавши серію з трьох поразок, і вдруге вийде до півфіналу турніру у США, де раніше досягала цієї стадії у 2019 році, повідомляє 24 канал.

Як пройшла гра Світоліна – Свьонтек?

Перший сет виявився для Світоліної надзвичайно вдалим: за 39 хвилин вона виграла два брейки та довела рахунок до 6:2.

У другій партії Свьонтек зрівняла рахунок, вигравши сет. Вирішальний сет проходив дуже напружено – при 4:4 здавалося, що невідворотно настане тай-брейк. Проте Світоліна змогла виграти два останні гейми та забезпечила собі місце у півфіналі.

Востаннє Еліна Світоліна перемагала Ігу Свьонтек у 2023 році. Від початку року вона здобула вже 19 перемог, що є найкращим показником серед усіх учасниць WTA-туру.

Як пройшов матч: дивіться відео

З ким Еліна Світоліна зустрінеться далі?

Суперницею українки у півфіналі турніру серії WTA 1000 в Індіан-Веллсі стане чинна чемпіонка Australian Open і третя ракетка світу, казахстанська тенісистка Єлена Рибакіна.

Вони зустрічалися шість разів, вигравши по три матчі кожна – останній поєдинок відбувся торік у третьому колі турніру в Мадриді, де перемогу святкувала українська тенісистка.

Поєдинки півфіналу відбудуться в ніч на 14 березня, повідомляє WTA.

